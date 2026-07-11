Al torneo di Wimbledon, l’accesso riservato ai clienti più facoltosi prevede ingressi dedicati per evitare code e garantire privacy, con chauffeur a disposizione. Sono disponibili posti esclusivi sul centrale, oltre a ristoranti e bar dedicati. Si possono ordinare coppe di champagne o Pimm’s senza limiti e sono presenti box riservati e dress code specifici. Tutto questo contribuisce a creare un ambiente di alta classe e comfort per i partecipanti e gli ospiti.

Ingresso dedicato per evitare code e assicurare la privacy, chaffeurs a disposizione, posti esclusivi riservati sul centrale, ristoranti e bar dedicati, coppe di champagne o Pimm’s a fiumi. Non solo ballot o Queue, basta non avere tetti di spesa e Wimbledon è anche un’esperienza di superlusso. Grazie alle debenture, le obbligazioni che per 5 anni garantiscono un posto sul centrale o sul campo 1 per tutti i giorni del torneo. Grazie a questi ingressi esclusivi e costosissimi si entra in un mondo di suite private, ristoranti stellati Michelin e ospitalità a bordo campo riservata a pochi eletti: e il più antico torneo dello Slam del Mondo diventa un’esperienza di lusso riservata a pochi(ssimi). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Fiumi di champagne, box esclusivi, dress code, posti costosissimi: il Wimbledon dei ricchi è così

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