piano per valorizzare gli spazi pubblici

È stato avviato ufficialmente il processo per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale. Il Comune ha approvato il Documento programmatico, che indica gli obiettivi, i criteri e le linee guida per lo sviluppo del piano, in conformità con la Legge Regionale. Questo passaggio segna l'inizio di una fase di definizione delle strategie urbanistiche per la città.

Parte ufficialmente il percorso per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (Pug). Il Comune ha infatti approvato il Documento programmatico, atto iniziale che definisce obiettivi, criteri e indirizzi strategici del nuovo strumento di pianificazione previsto dalla Legge Regionale. "È stato fatto un passo molto importante – ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica Maurizio Paoletti –. Siamo tra i primi nelle Marche, se non il primo Comune, ad aver avviato questo iter. L’avvio dell’iter del Pug rappresenta un passo decisivo verso lo sviluppo e la crescita di Recanati. È uno strumento capace di pianificare il territorio in modo coerente con le sue caratteristiche e rispondente alle esigenze della comunità".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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