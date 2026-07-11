Un incremento delle importazioni di prodotti biologici dall’estero ha portato sugli scaffali italiani alimenti che sembrano italiani ma non lo sono. Le etichette di alcuni prodotti biologici extra Ue potrebbero ingannare i consumatori, creando confusione tra prodotti locali e importati. La situazione solleva preoccupazioni sulla tracciabilità e sulla corretta indicazione di origine nei prodotti biologici venduti nel paese.

L’aumento delle importazioni di prodotti biologici provenienti da Paesi extra Ue sta portando sugli scaffali dei supermercati italiani sempre più alimenti che possono essere confusi come prodotti made in Italy, quando in realtà non lo sono. Il motivo ha a che fare con le etichette poco chiare, che non tutti sanno leggere o riconoscere. Il problema delle etichette poco evidenti. Il simbolo della foglia verde su sfondo europeo è ormai riconosciuto da milioni di consumatori come garanzia di agricoltura biologica. Accanto al logo compare normalmente l’indicazione dell’origine agricola delle materie prime, con diciture come: Tuttavia, come denunciato da Coldiretti, il problema è che questa informazione viene spesso riportata con caratteri molto piccoli o comunque poco evidenti rispetto al resto della confezione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Finto bio italiano, il rischio sulle etichette dei prodotti biologici extra Ue

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