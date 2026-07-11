Filippine nelle baraccopoli gli sforzi della Chiesa per restituire dignità agli ultimi

Notizia in breve

Nelle baraccopoli delle Filippine, molte persone vivono accampate sotto i portici o nelle piazze, anche nel distretto finanziario di Makati, nel cuore di Metro Manila. Questa area ospita circa 14 milioni di persone distribuite in 17 unità amministrative, tra cui 16 città e un comune, ed è tra le zone più densamente popolate al mondo. La Chiesa ha avviato iniziative per migliorare le condizioni di vita di queste comunità.