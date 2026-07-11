Filippine nelle baraccopoli gli sforzi della Chiesa per restituire dignità agli ultimi
Nelle baraccopoli delle Filippine, molte persone vivono accampate sotto i portici o nelle piazze, anche nel distretto finanziario di Makati, nel cuore di Metro Manila. Questa area ospita circa 14 milioni di persone distribuite in 17 unità amministrative, tra cui 16 città e un comune, ed è tra le zone più densamente popolate al mondo. La Chiesa ha avviato iniziative per migliorare le condizioni di vita di queste comunità.
di Paolo Affatato Li si vede accampati sotto i portici o nelle piazze, anche nel distretto finanziario di Makati, cuore economico di Metro Manila, la metropoli composta da 17 unità amministrative (16 città e un comune), con una popolazione di circa 14 milioni di abitanti, con una delle densità abitative più alte al mondo. Sono i cosiddetti “squatters”, persone che vivono nel tessuto urbano (secondo le stime oltre due milioni) senza un indirizzo preciso, dunque difficili da censire. Vivere nelle baraccopoli Sono persone che sbarcano il lunario con lavori informali o occasionali, o che sopravvivono grazie agli aiuti assistenziali come quelli della Caritas. 🔗 Leggi su Vaticannews.va
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