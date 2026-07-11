Un uomo è morto nella notte in stazione, travolto da un treno merci dopo essere caduto sui binari. Le immagini delle telecamere non mostrano altre persone coinvolte e al momento si esclude un atto volontario o un omicidio. Gli investigatori stanno analizzando i filmati e considerano un’alterazione psicofisica come possibile causa. L’identità dell’uomo non è ancora stata stabilita.

Gli investigatori stanno continuando a esaminare i filmati: al momento, dalle immagini già analizzate, non risulterebbero altre persone coinvolte. Per questo sarebbero state escluse sia l’ipotesi di un suicidio sia quella di un omicidio Un uomo non ancora identificato è morto nella notte di g. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrara.

© Ilgiornaleditalia.it - Ferrara, uomo travolto da treno merci in stazione dopo essere caduto sui binari: ipotesi alterazione psicofisica - VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vanzago, uomo travolto e ucciso da un treno merci. Ritardi e cancellazioniUn uomo è stato investito e ucciso da un treno merci nel pomeriggio a Vanzago, nel Milanese.

Tragedia in stazione a Rogoredo, uomo muore travolto e ucciso da un trenoNella serata di mercoledì 6 maggio, una tragedia si è verificata nella stazione di Rogoredo.

Argomenti più discussi: Tragedia in stazione a Ferrara: muore travolto da un treno merci; La tragedia sui binari, perde l’equilibrio e cade: passa un treno merci e lo travolge.

Ferrara, perde l’equilibrio sui binari: travolto da due treni in corsaFerrara Lo hanno visto barcollare mentre camminava sulla banchina lungo il binario, poi sembrava essere sparito. Un uomo, di cui ancora non si conosce l’identità, ha perso la vita giovedì sera, 9 lugl ... msn.com

La tragedia sui binari, perde l’equilibrio e cade: passa un treno merci e lo travolgeÈ morto così questa notte un uomo, non ancora identificato, finito sulle rotaie dopo l’urto con un convoglio. Dalle telecamere la terribile sequenza in cui si vede la vittima chiedere aiuto prima di e ... msn.com