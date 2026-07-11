Femminicidio a Loreto Luisa la madre di Gina | Era bella come il sole e lui mi ha tolto tutto Lei lo aveva sempre aiutato

Notizia in breve

A Loreto, una donna è stata uccisa dal marito. La vittima, una 33enne, è stata trovata senza vita sul marciapiede, con la testa tra le mani. La madre della vittima ha espresso dolore e rabbia, affermando che la figlia era sempre stata disponibile ad aiutare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto. La donna è deceduta giovedì sera.