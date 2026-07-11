Femminicidio a Loreto Luisa la madre di Gina | Era bella come il sole e lui mi ha tolto tutto Lei lo aveva sempre aiutato
A Loreto, una donna è stata uccisa dal marito. La vittima, una 33enne, è stata trovata senza vita sul marciapiede, con la testa tra le mani. La madre della vittima ha espresso dolore e rabbia, affermando che la figlia era sempre stata disponibile ad aiutare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto. La donna è deceduta giovedì sera.
LORETO «Mi hai tolto tutto». La voce che si spezza nella notte, il corpo accasciato sul marciapiede, la testa stretta tra le mani. Luisa Auciello, la mamma di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa giovedì sera dal marito Sami Khemaies, urla, si piega su se stessa, si rialza e poi crolla ancora. «Amore della mamma, eri bella come il sole, ditemi che non è vero». Attorno a lei le luci blu di carabinieri e ambulanze. «Perché non mi ha dato ascolto. glielo dicevo io. non ne poteva più di lui». Luisa Fortunato rivive, parola dopo parola, tutto ciò che teme di non essere riuscita a fermare. Piange, si dispera, chiama la figlia come se potesse ancora risponderle. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
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