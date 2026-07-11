Fedeli svengono durante la messa nel Vibonese il mistero che attrae nuovi parrocchiani ruota intorno al nuovo sacerdote

Da ilfattoquotidiano.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una messa nel Vibonese, alcune persone sono scomparse a terra, rimanendo in stato di incoscienza per alcuni minuti prima di riprendersi e riprendere la funzione. Il fenomeno si verifica in concomitanza con l’arrivo di un nuovo sacerdote, attirando attenzione tra i fedeli. Non sono stati segnalati feriti o altri danni fisici. La chiesa ha avviato accertamenti per chiarire le cause di questi episodi.

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Le persone si accasciano a terra, vi rimangono con gli occhi chiusi, dopo qualche minuto si riprendono e continuano a seguire la funzione come se niente fosse. In Calabria è scattata la curiosità per alcuni episodi di parrocchiani svenuti nel corso della celebrazione della messa nelle parrocchie di Vena Media e Vena Inferiore, frazioni del comune di Vibo Valentia. Secondo le testimonianze raccolte da Il Quotidiano del Sud, l’episodio non sarebbe isolato ma si ripeterebbe pressoché a ogni celebrazione, in particolare nel momento dell’Eucarestia. In particolare alcune persone sarebbero svenute per poi riprendere i sensi dopo qualche minuto, continuando a seguire la celebrazione religiosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

fedeli svengono durante la messa nel vibonese il mistero che attrae nuovi parrocchiani ruota intorno al nuovo sacerdote
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