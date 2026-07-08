WWE | Il nuovo SmackDown ruota intorno a CM Punk? I recenti cambiamenti potrebbero essere legati a lui

Il nuovo episodio di SmackDown si concentra sui cambiamenti recenti nello show, che sembrano essere collegati a CM Punk. Dopo aver riconquistato il titolo, il wrestler ha lasciato il ring, ma le voci indicano che la produzione abbia iniziato a pianificare i segmenti attorno a lui già da diversi mesi. La presenza di Punk sembra aver influenzato la direzione dello show, anche prima della sua uscita pubblica.

CM Punk non è semplicemente tornato in WWE, ha conquistato il titolo e poi è passato oltre. Secondo alcune indiscrezioni, la compagnia potrebbe aver iniziato a costruire SmackDown intorno a lui già da mesi, molto prima che i fan se ne rendessero conto. Durante una sessione di Self Made Session, Self Made Pro ha rivelato che alcuni recenti movimenti nel roster di SmackDown sarebbero stati effettuati proprio pensando ai futuri programmi di Punk. L’idea, secondo quanto riportato, non sarebbe stata solo quella di trovare il prossimo avversario per il “Best in the World”, ma di creare un intero ambiente in cui il suo ritorno potesse funzionare al meglio: “Punk sarà a SmackDown. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Top 10 SmackDown moments: WWE Top 10, April 3, 2026

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