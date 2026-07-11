FdI non ci sta | Basta attacchi alla politica

Fratelli d’Italia critica gli attacchi alla politica e difende i direttori generali, sostenendo che la loro nomina avviene tramite il coinvolgimento dei partiti di governo. La nota di Marco Osnato e Franco Lucente, deputato e assessore regionale ai Trasporti, si aggiunge a un confronto aperto con l’assessore regionale al Welfare. La polemica si concentra sulla scelta dei dirigenti pubblici e sulla loro relazione con il panorama politico locale.

Fratelli d’Italia difende l’operato dei direttori generali e il metodo col quale, in più casi, sono nominati: la vicinanza ai partiti di governo. Una nota, quella di Marco Osnato e Franco Lucente, deputato e assessore regionale ai Trasporti, che rappresenta l’ennesimo scontro con l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso. "Abbiamo letto l’attacco di Bertolaso ai manager della sanità. Una presa di posizione che ci ha stupito e ci lascia perplessi. Certo, sappiamo tutti che in un ambito così complesso come la sanità le criticità ci sono e vanno risolte nel più breve tempo possibile. Ma è pur vero che la sanità lombarda è riconosciuta a livello nazionale come un’eccellenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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