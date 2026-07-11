‘Fattore R’ del decennale a Rimini Obiettivo su turismo e crescita

Il forum economico romagnolo 'Fattore R' celebrerà il suo decennale con una tappa a Rimini, prevista per venerdì 23 ottobre al Teatro degli Atti. L'evento si focalizzerà su temi legati al turismo e alla crescita economica della regione. La partecipazione è aperta a professionisti e operatori del settore, con l’obiettivo di discutere strategie per lo sviluppo locale. La manifestazione rappresenta un momento di confronto tra esperti e stakeholder del territorio.

Nell’edizione del decennale, il forum economico romagnolo ’Fattore R’ farà tappa a Rimini. L’appuntamento è per venerdì 23 ottobre al Teatro degli Atti. Per l’evento, organizzato da Cesena Fiera, si tratta in realtà di un ritorno, a conferma del carattere itinerante del Forum che in questa decade ha coinvolto quattro Premi Nobel (Daron Acemo?lu, Michael Spence, Joseph Stiglitz ed Eric Maskin), una ventina tra i massimi economisti di respiro internazionale, e raccontare oltre 200 storie di impresa della Romagna. L’obiettivo: essere momento di incontro per imprese, istituzioni e associazioni di categoria per delineare le strategie per la crescita della Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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