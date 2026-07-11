fatebenefratelli nove nascite in 24 ore al punto nascita

Nove bambini sono stati registrati nelle ultime 24 ore al Punto Nascita di un ospedale. Si tratta di un numero che, pur riferendosi a un solo giorno, assume un rilievo in un periodo in cui le nascite nel paese sono in diminuzione.

Una giornata speciale al Punto Nascita dell’Ospedale Fatebenefratelli, dove nelle ultime 24 ore sono stati accolti nove bambini. Un risultato che, pur rappresentando la fotografia di un solo giorno, assume un significativo valore simbolico in un momento storico caratterizzato dal costante calo delle nascite nel nostro Paese. «Ogni bambino che viene al mondo è una festa per la famiglia e per l’intera comunità – sottolinea la direttrice dell’UOC di Ostetricia e Ginecologia, Annalisa De Blasio –. Aver accolto nove nuovi nati in sole 24 ore è motivo di grande soddisfazione per tutta la nostra équipe. Per la direttrice, questa giornata rappresenta anche un incoraggiamento a continuare a investire nella qualità dell’assistenza ostetrica. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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