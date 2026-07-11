Nove bambini sono stati registrati al Punto Nascita dell’ospedale Fatebenefratelli di Benevento in 24 ore. La nascita di tutti i neonati si è verificata nel corso di un’unica giornata. La notizia è stata comunicata dall’ospedale senza ulteriori dettagli.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una giornata straordinaria al Punto Nascita dell’ Ospedale Fatebenefratelli di Benevento, dove nelle ultime 24 ore sono stati accolti nove bambini. Un risultato che, pur rappresentando la fotografia di un solo giorno, assume un significativo valore simbolico in un momento storico caratterizzato dal costante calo delle nascite nel nostro Paese. L’intensa attività ha visto l’intera équipe dell’ Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia impegnata nell’assistenza alle mamme e ai neonati, garantendo, come sempre, elevati standard di sicurezza, professionalità e umanizzazione delle cure. “Ogni bambino che viene al mondo è una festa per la famiglia e per l’intera comunità – sottolinea la Direttrice dell’UOC di Ostetricia e Ginecologia, Annalisa De Blasio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fatebenefratelli da record: nove nascite in 24 ore

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