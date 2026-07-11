La Pallacanestro Reggiana ha annunciato il ritorno di Elhadji Fainke, lungo nato nel 2005 e di formazione italiana, al team biancorosso. Con questa mossa, il settore dei lunghi si considera al completo, dopo aver già ingaggiato Ogbeide e confermato Echenique. Fainke, originario del Mali, torna così a vestire la maglia della squadra, rafforzando la rosa dei centri.

La Pallacanestro Reggiana ha ufficializzato il ritorno in biancorosso di Elhadji Fainke, lungo classe 2005 nativo del Mali, ma di formazione italiana che andrà a dare un’opzione in più nel reparto dei centri, sostanzialmente già a posto dopo l’ingaggio di Ogbeide e la conferma di Echenique. Il sosia di Pogba (vaga somiglianza con l’ex centrocampista di Juve e Manchester Utd) aveva già indossato la maglia della Una Hotels due anni fa, collezionando 9 presenze sotto la guida di coach Priftis, prima di essere liberato per andare a Pesaro dove nell’ultima annata ha disputato 20 partite (anche se con appena 5 minuti di media in campo). "Sono... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fainke ritorna alla corte di Priftis. Il settore lunghi ora è al completo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Al Khelaifi celebra il PSG campione di Francia: «La nostra forza è il gruppo e il settore giovanile, ora testa alla Champions»Il presidente del PSG ha commentato il 14° titolo di campione di Francia conquistato dalla squadra, sottolineando come la forza del club risieda nel...

Arsenal, Knicks, Hamilton e Zverev: il 2026 mette fine ai lunghi digiuni. E ora anche al Mondiale...Il 2026 segna la fine di lunghi digiuni sportivi per Arsenal, Knicks, Hamilton e Zverev, arrivando anche al Mondiale.

Si parla di: Fainke ritorna alla corte di Priftis. Il settore lunghi ora è al completo; Pallacanestro Reggiana, Fainke torna in biancorosso: accordo per la stagione 2026/2027.

Fainke ritorna alla corte di Priftis. Il settore lunghi ora è al completoLa Pallacanestro Reggiana ha ufficializzato il ritorno in biancorosso di Elhadji Fainke, lungo classe 2005 nativo del Mali, ma di formazione italiana che andrà a dare un’opzione in più nel reparto dei ... ilrestodelcarlino.it