Marc Marquez ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Germania 2026 sul circuito del Sachsenring, tornando alla vittoria dopo problemi fisici. Durante la gara, ha mantenuto sempre il fratello dietro di sé, conducendo in modo impeccabile.

Si chiude con il ritorno alla vittoria di Marc Marquez la Sprint Race del Gran Premio di Germania 2026. Sul circuito del Sachsenring, il fuoriclasse spagnolo ha condotto una gara perfetta, tenendo sempre il fratello dietro e ritornando al successo dopo i problemi fisici. Per il nove volte campione del mondo si tratta della 19esima vittoria Sprint in carriera. Seconda posizione per un perfetto Alex Marquez. Il centauro del Team Gresini ritrova la forma migliore in sella alla moto e firma la doppietta dietro al fratello, lasciandosi alle spalle l’incidente di Barcellona. Gara molto solida anche quella di Fabio Di Giannantonio, terzo al traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fabio Di Giannantonio: “Ho avuto delle opportunità, dovevo portare punti a casa”

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