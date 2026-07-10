Durante il processo per l’omicidio di Charlie Kirk, l’accusa ha presentato una lettera attribuita a Tyler Robinson, nella quale si legge che ha avuto l’opportunità di ucciderlo e l’ha colta. La lettera è stata mostrata in aula come prova. La vicenda riguarda il presunto assassino, attualmente sotto indagine. La discussione si concentra sugli elementi portati dall’accusa, senza ulteriori dettagli pubblici sui motivi o sul processo in corso.

Il processo per l’omicidio di Charlie Kirk prosegue, con l’accusa che ha presentato una lettera attribuita al presunto autore del delitto, Tyler Robinson. L’imputato avrebbe scritto parole molto chiare al suo compagno Lance Twiggs: «Ho avuto l’opportunità di eliminare Charlie Kirk e l’ho colta», per poi aggiungere di aspettarsi una lunga detenzione o la morte. Ad affermare che la missiva fosse destinata al coinquilino e partner dell’imputato sono stati i procuratori. Inoltre, l’accusa ha sostenuto che Robinson avesse rivendicato il delitto anche in una chat su Discord e che il suo dna sia stato ritrovato sul fucile utilizzato per l’assassinio: queste circostanze vengono contestate dalla difesa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Omicidio Kirk, la nota inquietante di Tyler Robinson: «Ho avuto l’opportunità di ucciderlo e l’ho colta»

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