Da lunedì inizia il confronto tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione per definire il regolamento dell’euro digitale. La fase finale del processo mira a stabilire le regole per la nuova moneta digitale della Banca centrale europea. La discussione si concentrerà sulle modalità di implementazione e regolamentazione dell’euro digitale, con l’obiettivo di convincere i cittadini e definire un quadro normativo condiviso. La decisione finale potrebbe arrivare entro i prossimi mesi.

L'euro digitale entra nella fase decisiva del suo percorso. Da lunedì prenderà il via il trilogo tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione per definire il regolamento che dovrà disciplinare la nuova moneta digitale della Banca centrale europea. L'obiettivo indicato dall'Eurosistema è arrivare a un accordo entro la fine dell'anno, con un possibile annuncio nel 2027 e un debutto operativo previsto dal 2029. La strada, però, non sarà soltanto tecnologica. La vera sfida sarà convincere cittadini e imprese che l'euro digitale possa essere uno strumento utile senza diventare un ulteriore elemento di complessità nella vita quotidiana. La Bce punta su un sistema in cui le funzioni di base saranno gratuite per gli utenti, mentre i prestatori di servizi potranno offrire soluzioni aggiuntive a pagamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Euro digitale, via al countdown. Obiettivo: convincere i cittadini

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