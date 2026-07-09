Il Parlamento europeo ha deciso di avviare i negoziati con il Consiglio sulla proposta di creare un euro digitale. La nuova moneta elettronica, emessa dalla Banca centrale europea, mira a ridurre la dipendenza dai sistemi di pagamento statunitensi. La decisione segna l'inizio di un percorso per definire i dettagli tecnici e normativi del progetto, che coinvolgerà le istituzioni europee nei prossimi mesi.

Il Parlamento europeo apre la strada ai negoziati con il Consiglio sulla creazione dell’euro digitale, la nuova forma di moneta elettronica emessa dalla Banca centrale europea e pensata per ridurre la dipendenza dell’Unione europea da fornitori di pagamento basati negli Stati Uniti. Giovedì l’Aula ha approvato due mandati negoziali: il primo, relativo alla creazione dell’euro digitale, con 416 voti a favore, 169 contrari e 22 astensioni; il secondo, dedicato alla possibilità per i prestatori di servizi di pagamento con sede negli Stati membri non appartenenti all’eurozona di distribuire l’euro digitale, per alzata di mano. La partita sull’euro digitale si inserisce in un contesto più ampio di autonomia strategica europea nei pagamenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Euro digitale , l’Europa apre ai negoziati. Obiettivo: ridurre la dipendenza dai circuiti Usa

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