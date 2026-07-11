Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 11 luglio 2026

Notizia in breve

Oggi, 11 luglio 2026, alle 20:30 si è svolta l’estrazione del VinciCasa, il gioco che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti sono stati comunicati subito dopo l’estrazione. Nessuna informazione sui numeri estratti o sui risultati specifici è stata ancora resa nota. La lotteria si svolge regolarmente ogni sabato sera, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vincere una proprietà immobiliare.