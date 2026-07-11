Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 11 luglio 2026
Oggi, 11 luglio 2026, alle 20:30 si è svolta l’estrazione del VinciCasa, il gioco che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti sono stati comunicati subito dopo l’estrazione. Nessuna informazione sui numeri estratti o sui risultati specifici è stata ancora resa nota. La lotteria si svolge regolarmente ogni sabato sera, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vincere una proprietà immobiliare.
Estrazione VinciCasa oggi 11 luglio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, sabato 11 luglio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, sabato 11 luglio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 10 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 9 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 8 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 7 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 6 LUGLIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 11 luglio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it
VinciCasa Risultati Oggi (3 Marzo 2026) | Numeri Vincenti VinciCasa Italia
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