Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 11 maggio 2026

L’estrazione VinciCasa di oggi, lunedì 11 maggio 2026, si svolge alle 20:30. Il gioco permette di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti di questa sera sono stati annunciati poco dopo l’orario stabilito. La lotteria, nota per la possibilità di ottenere un immobile, prevede la scelta di cinque numeri tra 40. Nessun dettaglio sui numeri estratti è stato ancora diffuso.

Estrazione VinciCasa oggi 11 maggio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, lunedì 11 maggio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, lunedì 11 maggio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 10 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 9 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 8 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 7 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 6 MAGGIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 11 maggio 2026: come funziona.🔗 Leggi su Tpi.it

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