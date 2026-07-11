Esame di Stato | il valore del colloquio e le riflessioni dopo un anno Ing Aldo Domenico Ficara
Il colloquio orale dell'Esame di Stato viene analizzato come elemento chiave per valutare la maturità degli studenti. Dopo un anno di discussioni, si evidenzia come questa prova rappresenti un momento centrale nel percorso di crescita personale, oltre che una verifica delle competenze acquisite. Le riflessioni si concentrano sul ruolo del colloquio nel misurare non solo le conoscenze, ma anche le capacità relazionali e il livello di autonomia degli studenti.
Il dibattito sull'Esame di Stato si arricchisce oggi di nuove considerazioni sulla valutazione scolastica e sulla reale efficacia del colloquio orale come strumento fondamentale per misurare la maturità e la crescita personale di ciascun candidato.Al Ministro dell'Istruzione e del Merito, Prof. Giuseppe Valditara: un anno dopo, una riflessione sul valore del colloquio dell'Esame di StatoEgregio Signor Ministro,esattamente un anno fa Le scrivevo una lettera aperta nella quale chiedevo di rivedere le regole dell'Esame di Stato, affinché il colloquio orale tornasse ad essere una prova imprescindibile per il conseguimento del diploma, indipendentemente dal punteggio maturato attraverso i crediti scolastici e le prove scritte. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
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