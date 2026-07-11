Il dibattito sull'Esame di Stato si arricchisce oggi di nuove considerazioni sulla valutazione scolastica e sulla reale efficacia del colloquio orale come strumento fondamentale per misurare la maturità e la crescita personale di ciascun candidato.Al Ministro dell'Istruzione e del Merito, Prof. Giuseppe Valditara: un anno dopo, una riflessione sul valore del colloquio dell'Esame di StatoEgregio Signor Ministro,esattamente un anno fa Le scrivevo una lettera aperta nella quale chiedevo di rivedere le regole dell'Esame di Stato, affinché il colloquio orale tornasse ad essere una prova imprescindibile per il conseguimento del diploma, indipendentemente dal punteggio maturato attraverso i crediti scolastici e le prove scritte. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Esame di Stato: il valore del colloquio e le riflessioni dopo un anno (Ing. Aldo Domenico Ficara)

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