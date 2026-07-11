Martha Lillard, 78 anni, è deceduta negli Stati Uniti, diventando l’ultima persona nel paese a usare un polmone d’acciaio. La donna aveva cinque anni quando le fu diagnosticata la poliomielite e, per sopravvivere, dovette affidarsi a questo apparecchio. La sua morte segna la fine di un’epoca per questa tecnologia, ormai superata da metodi più moderni di respirazione assistita.

E’ morta a 78 anni Martha Lillard, l’ultima persona negli Stati Uniti a utilizzare il polmone d’acciaio. Aveva cinque anni quando le venne diagnosticata la poliomielite e fu costretta a ricorrere a questo tipo di dispositivo per sopravvivere. Si è spenta il 26 giugno scorso, secondo la sorella minore, Cindy McVey, a causa degli effetti a lungo termine del Covid (sebbene abbia precisato che non c’è l’ufficialità). Durante la pandemia Lillard ha contratto il Coronavirus per due volte e prima di ammalarsi aveva una capacità polmonare inferiore al 25%. Lillard dormiva all’interno del cilindro d’acciaio che racchiudeva il suo corpo, mentre la pressione dell’aria nella camera faceva entrare e uscire l’aria dai suoi polmoni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Era l’ultima persona nel polmone d’acciaio: morta negli Usa Martha Lillard

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