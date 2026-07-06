Snobbata in Serie A ma premiata negli Usa | la rosa del Milan non era poi così male Nel mirino c' è anche Allegri

Alcuni calciatori del Milan, non titolari in Serie A, sono stati protagonisti al Mondiale, tornando a mostrare il loro valore. La rosa rossonera, considerata inferiore in Italia, ha ottenuto riconoscimenti all’estero. La squadra si è distinta in particolare nel torneo mondiale, mentre in campionato ha avuto una stagione più difficile. Il focus si sposta anche su Allegri, che ha visto alcuni dei suoi ex giocatori emergere in questa competizione.

Snobbati in Serie A ma protagonisti al Mondiale. È la storia di diversi calciatori del Milan che sono tornati a brillare dopo una stagione con tante ombre. Mentre ci apprestiamo a vivere le ultime partite degli ottavi, sono ancora ben sette i calciatori protagonisti in Usa, Canada e Messico: Jashari, Pulisic, Saelemaekers, De Winter, Maignan, Rabiot e Leao. Sette su dieci (Estupinian, Modric e Gimenez sono out), sono ancora in corsa per la vittoria della Coppa del Mondo senza dimenticare Gonçalo Ramos, fresco di firma e trascinatore del Portogallo., Una piccola rivincita per un gruppo fin troppo bistrattato negli ultimi mesi del campionato.... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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