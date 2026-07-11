Nell’episodio 97 di Joypad, si discute del passaggio delle console verso il digitale, con PlayStation che avrebbe deciso di abbandonare i dischi fisici. Il podcast analizza come questa scelta possa ridurre i diritti dei consumatori e modificare il mercato dei videogiochi. La discussione si concentra sulle conseguenze per gli utenti e sul futuro dell’industria, con un’enfasi sulla crescente tendenza verso le piattaforme digitali e la diminuzione delle copie fisiche.

L’ultimo episodio della settima stagione di Joypad è anche quello in cui si parla del futuro dei videogiochi, un futuro senza dischi e con sempre meno diritti per gli utenti. La notizia della settimana, ma forse anche dell’anno, è che Sony ha deciso che nei prossimi anni interromperà la produzione dei DVD dei suoi giochi e di quelli degli altri editori, rendendoli disponibili solo in formato digitale. Si parla poi (come se non bastasse) dell’ennesimo piano di tagli di Xbox, che mette in seria discussione la sopravvivenza stessa del marchio, dei giochi usciti in queste settimane, tra cui Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Forza Horizon 6 e Star fox per poi arrivare ai consueti consigli della puntata: The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, Disco Elysium e Phonopolis, in cui, purtroppo, Renato Zero non c’entra nulla. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Ep. 97 – Quello con PlayStation che non vuole più i dischi

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PlayStation dice addio ai dischi. Ma il problema è un altro.

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