Saros non si propone come il gioco più innovativo o visivamente impressionante, ma riesce a offrire un’esperienza che lascia una sensazione di soddisfazione al termine della sessione di gioco. La sua semplicità e la modalità di gioco contribuiscono a creare un senso di completezza che spinge a spegnere la PlayStation 5 con un senso di appagamento. La scelta di acquistare prodotti tramite i link del sito può generare una commissione per l’azienda.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Nel panorama sempre più affollato dei videogiochi d’azione a sfondo fantascientifico, Saros riesce a ritagliarsi uno spazio sorprendentemente distintivo, offrendo un’esperienza che combina tensione narrativa, gameplay raffinato e una direzione artistica di grande impatto. Ideato dalla casa di Returnal, questa ultima esclusiva PlayStation 5 ne riprende i ritmi serrati e la complessità della trama pur cercando, da una parte di migliorare i punti più deboli e, dall'altra, allontanarsi dai paragoni con uno dei migliori videogiochi degli ultimi anni.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Saros non sarà il gioco più bello di sempre, ma è quello che ti fa spegnere la PlayStation 5 con una sensazione di appagamento

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