Energia Toto Renexia | da 2032 energia con Med Wind

Il Direttore Generale di Renexia ha dichiarato che dal 2032 sarà prodotta energia tramite il progetto Med Wind. Ha anche affermato che la minaccia climatica richiede decisioni responsabili, criticando chi, secondo lui, rallenta il progresso del Paese con atteggiamenti negazionisti.

Roma, 11 lug. (askanews) - Per Riccardo Toto, Direttore Generale di Renexia, "La minaccia climatica impone scelte responsabili e rende pericoloso l'atteggiamento dei negazionisti ideologici che rallentano il progresso del Paese. L'eolico marino galleggiante d'altura è oggi un pilastro imprescindibile del mix energetico nazionale, con costi ormai in linea con il gas. Questa tecnologia è capace di generare nuova profondità industriale attraverso filiere dedicate, occupazione qualificata e benefici diretti per l'economia nazionale. D'altro canto, il progetto Med Wind nasce da un percorso di condivisione con il territorio, condizione essenziale per ogni opera strategica, confronto a cui Renexia resta costantemente aperta purché fondato su dati certi e analisi scientifiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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