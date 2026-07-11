Energia Quinci | Sicilia grande occasione di sviluppo

Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani ha affermato che i conflitti bellici e i cambiamenti climatici hanno alterato profondamente le dinamiche del sistema energetico.

Roma, 11 lug. (askanews) - Pert Salvatore Quinci Presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, lLe dinamiche del sistema energetico sono state stravolte dai conflitti bellici ma soprattutto dai cambiamenti climatici. La de-carbonizzazione non è soltanto una necessità economica, sociale, anche una emergenza. La Sicilia ha una grande occasione di sviluppo che potrebbe cambiare le sorti della sua economia e proteggere il suo ambiente. Non è uno slogan ma un progetto reale: quello di essere un hub energetico nel Mediterraneo. È tempo di scelte: rinnovabili, nucleare o lo status quo, tuttavia difficile da sostenere. Un confronto aperto, dunque, dove è legittimo esprimere più di una perplessità su un ritorno al nucleare senza tuttavia posizioni ideologiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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