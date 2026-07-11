Emma Bonino | Noi donne non siamo panda

Notizia in breve

Emma Bonino è stata la prima protagonista della nuova rubrica di Novella 2000, intitolata “Novella Politica”. La fondatrice ed ex presidente dell’organizzazione ha partecipato all’intervista, entrando nel dettaglio di alcuni aspetti legati alla condizione femminile. La rubrica si propone di presentare figure politiche e attivisti, offrendo una panoramica sui loro pensieri e sulle loro esperienze. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui contenuti dell’intervista o sui temi discussi.