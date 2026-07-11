Emma Bonino | Noi donne non siamo panda

Da novella2000.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Emma Bonino è stata la prima protagonista della nuova rubrica di Novella 2000, intitolata “Novella Politica”. La fondatrice ed ex presidente dell’organizzazione ha partecipato all’intervista, entrando nel dettaglio di alcuni aspetti legati alla condizione femminile. La rubrica si propone di presentare figure politiche e attivisti, offrendo una panoramica sui loro pensieri e sulle loro esperienze. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui contenuti dell’intervista o sui temi discussi.

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Emma Bonino è la prima protagonista della nuova rubrica di Novella 2000 “Novella Politica”. La fondatrice ed ex presidente di. Emma Bonino è la prima protagonista della nuova rubrica di Novella 2000 “Novella Politica”. La fondatrice ed ex presidente di +Europa, ex commissaria del Parlamento europeo, già ministra con Romano Prodi ed Enrico Letta, senatrice e parlamentare, inaugura una rubrica che nasce non come una semplice vetrina per il dibattito sui temi caldi. Ma come un viaggio approfondito nel percorso umano, personale e professionale dei protagonisti delle istituzioni. Con la lucidità e la schiettezza che da sempre la contraddistinguono. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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