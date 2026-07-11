Emergenza caldo angoli di fresco per i fragili nelle Case di comunità

Nelle Case di comunità della regione Lombardia sono stati allestiti spazi freschi per le persone fragili colpite dal caldo. Le Ats e le Asst hanno predisposto questi luoghi, dove chi presenta sintomi legati alle alte temperature può trovare rifugio e ricevere una prima valutazione da parte del personale sanitario. L’obiettivo è offrire un punto di sollievo e assistenza immediata a chi è più vulnerabile durante le ondate di calore.

Cold spot nella Case di comunità. Regione Lombardia ha in caricato le Ats e le Asst di attivare luoghi dove le persone, con sintomi legati alle alte temperature, possano stare al fresco e avere una prima valutazione da parte del personale sanitario. Questi punti climatizzati saranno allestiti nelle Case di comunità in città e in provincia. Una modalità di presa in carico dei cittadini che vuole contribuire a intercettare i casi meno complessi e ridurre così gli accessi impropri ai Pronto soccorso. Il piano regionale contro l’eccessivo caldo prevede anche il rafforzamento della disponibilità di posti letto ospedalieri, il monitoraggio quotidiano dei flussi di accesso da parte della Ats e l’attivazione di ricoveri di sollievo nelle rsa per le persone fragili. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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