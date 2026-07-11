Elicotteri all' Arena di Milano 40 anni fa nasceva il Milan di Silvio Donadoni | Avevamo paura che

Nel luglio del 1986, alcuni elicotteri sorvolarono a sorpresa l’Arena di Milano, accompagnati dalla musica di Wagner. La manifestazione attirò migliaia di tifosi e si svolse in un’atmosfera di grande spettacolo, senza conflitti armati, ma con un forte richiamo sportivo. L’evento coincise con il quarantennale della nascita del Milan sotto la gestione di Silvio Berlusconi, che portò numerosi trofei e successi al club. Donadoni, allora giocatore, ricordò di aver avuto paura durante quell’episodio.

Luglio 1986, gli elicotteri planano a sorpresa sull’Arena di Milano. Wagner come colonna sonora, la location storica, migliaia di tifosi: un kolossal, come Apocalypse Now, però senza guerre, solo battaglie sportive e tanti trofei in bacheca. Roberto Donadoni, primo grande colpo del Milan acquistato pochi mesi prima da Silvio Berlusconi, era lì, con il naso per aria come i suoi compagni, stupito da quello che vedeva. Era la sorpresa del suo visionario presidente, che amava fare le cose in grande. E lei, Roberto, veniva da un mondo più abituato alla discrezione che allo spettacolo. “Ma eravamo tutti sorpresi, non soltanto io, tifoso fin da bambino del Milan, che aveva la possibilità di indossare quella maglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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