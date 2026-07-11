Un libro di don Pino Esposito, “Elia uomo di Dio”, analizza la vita del cardinale Elia Dalla Costa. Le meditazioni si concentrano sulla sua figura e sul suo ruolo nel contesto religioso. La pubblicazione è stata resa nota dalla Libreria Editrice Vaticana. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali o commenti da parte di istituzioni o rappresentanti ufficiali.

Andrea Tornielli Il libro di don Pino Esposito “Elia uomo di Dio” (Libreria Editrice Vaticana), che offre delle meditazioni sulla vita del cardinale Dalla Costa ed è stato recentemente offerto in dono ai vescovi italiani riuniti in assemblea e poco dopo ai cardinali del concistoro, contiene spunti utili a comprendere anche il momento che stiamo vivendo. Il porporato di origini vicentine, nel 1918, all’epoca in cui era parroco di Schio, insisteva a mettere in relazione “azione” e “contemplazione”, raccomandando di non appiattire sulle “opere di Dio” il “Dio delle opere”. L’inversione del genitivo, scrive Esposito, “è l’espediente grammaticale usato, in questa combinazione, per segnalare uno snaturamento, dal Dio soggetto al Dio complemento”. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Elia Dalla Costa e l’attualità dell’invito a non cadere nell’eresia delle opere

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