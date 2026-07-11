elezioni il ritorno alle preferenze per ridare voce ai cittadini

La richiesta di reintrodurre le preferenze nel sistema elettorale è tornata al centro del dibattito. Si propone di consentire agli elettori di esprimere una preferenza tra i candidati, con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza e aumentare la partecipazione democratica. La riforma mira a restituire ai cittadini la possibilità di influenzare direttamente la composizione delle liste elettorali. La discussione riguarda anche le modalità di applicazione e le eventuali modifiche alle leggi elettorali attuali.

La richiesta di reintrodurre il voto di preferenza torna centrale per rafforzare rappresentanza, fiducia e partecipazione democratica.. Rimettere la scelta nelle mani dei cittadini. È il punto di partenza e, allo stesso tempo, l’obiettivo finale di chi chiede con forza che nella prossima legge elettorale venga reintrodotto il voto di preferenza. Una richiesta che arriva da più fronti, tra cui l’appello delle donne cattolico?democratiche consegnato alla segretaria Elly Schlein, e che si inserisce in un dibattito più ampio sulla qualità della rappresentanza e sulla crisi di fiducia che attraversa il rapporto tra cittadini e istituzioni. Preferenze come strumento di democrazia reale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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