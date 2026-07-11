Edizione ore 13.00 dell' 11 luglio

Notizia in breve

Alle 13.00 dell’11 luglio, è andata in onda un’edizione speciale dell’approfondimento quotidiano di Sport Mediaset dedicato al calcio e allo sport. La redazione ha trasmesso notizie aggiornate e analisi in tempo reale, offrendo un quadro dettagliato degli eventi sportivi più recenti. La trasmissione si è concentrata su notizie e sviluppi nel mondo dello sport, senza includere commenti o opinioni personali.