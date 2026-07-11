A maggio, il portiere Ederson è stato proposto alla Juventus. Attualmente, il club sta valutando il suo futuro e si sta confrontando con il Fenerbahçe. Questa proposta rappresenta un possibile sviluppo nel mercato dei portieri, con il club che sta considerando diverse opzioni. La trattativa è ancora in corso, mentre il calciomercato continua a offrire sorprese e variazioni imprevedibili.

di Luca Fioretti Spunta il clamoroso retroscena di mercato: Ederson proposto alla Juventus a maggio, ora si decide il futuro con il Fenerbahce. Incredibili le infinite vie del calciomercato. Dalla Turchia assicurano che Ederson Moraes è stato proposto a Juventus e Benfica alla fine della stagione, ancor prima che iniziasse la finestra estiva. La clamorosa rivelazione arriva da TRT Spor, che svela i dettagli di un affare finora rimasto segreto. Il club portoghese ha rifiutato l’offerta, blindando Trubin, mentre per la Juventus c’è ancora l’interesse nell’aria per l’ex Manchester City. Il portiere brasiliano di 32 anni ha un contratto che lo lega al Fenerbahce fino all’estate del 2028. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ederson è stato proposto alla Juve! Il retroscena di mercato e la risposta del club bianconero

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