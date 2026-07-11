La ferrovia è stata chiusa per il caldo, causando la sospensione di due convogli nel sabato. Ferrovie, Regione e sindaci chiedono biglietti gratuiti per i pendolari. La seconda ondata di calore dall’inizio dell’estate ha peggiorato la situazione. I convogli salvati sono stati comunque garantiti, ma alcuni treni sono saltati. La chiusura si è verificata in un momento di forte caldo, con tensioni tra le parti coinvolte.

FIRENZE Ferrovia chiusa per caldo. E si scalda anche il clima fra Ferrovie, Regione e sindaci, che chiedono viaggi gratis per i pendolari. Succe anche questo nei giorni della seconda ondata di calore dall’inizio dell’estate. Con una nota di metà pomeriggio Rfi ieri ha annunciato che da oggi "e per le prossime settimane, sulla linea Pontassieve-Borgo S. Lorenzo sarà programmata una rimodulazione dell’offerta con numerosi collegamenti effettuati con autobus. Durante la giornata saranno garantiti i treni a maggior domanda del mattino e della sera". La riprogrammazione dei servizi "si è resa necessaria a seguito di un consumo anomalo dei bordini delle ruote, causato dall’aumento importante e continuo delle temperature e dalla particolare numerosità delle curve lungo il tracciato ferroviario". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco i convogli salvati. Ma il sabato due saltano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ponte al Pino, si cambia. Due stop ai treni a luglio. E convogli dimezzatiDal 5 al 10 luglio, i treni tra Campo di Marte e Rifredi, e tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, saranno sospesi dalle 23 alle 4 del mattino.

Giuli batte i pugni: saltano due dirigenti dopo il caso RegeniDue dirigenti di alto livello nel settore della Cultura sono stati rimossi dall'incarico con decreto, dopo una fuga di notizie sul web avvenuta prima...