Il giornalista e conduttore britannico è deceduto sabato 11 luglio 2026 nella sua casa nel nord di Londra, all’età di 68 anni. La causa della morte è stata un tumore alla prostata in stadio avanzato, di cui soffriva da tempo.

Il giornalista e conduttore britannico Dermot Murnaghan è morto sabato 11 luglio 2026 all’età di 68 anni, nella sua casa nel nord di Londra, dopo una malattia legata a un tumore alla prostata in stadio avanzato. La notizia è stata comunicata dalla famiglia tramite un comunicato pubblicato sul suo profilo X. Nella dichiarazione, i familiari hanno spiegato che Murnaghan si è spento “serenamente” circondato dai propri cari, ringraziando il personale medico che lo ha assistito “con sensibilità e straordinaria compassione” durante la malatti a. La famiglia ha inoltre ricordato i numerosi messaggi di affetto ricevuti nell’ultimo anno, da quando il conduttore aveva reso pubblica la sua diagnosi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Dermot Murnaghan, il volto storico del giornalismo televisivo britannico aveva un tumore alla prostata in stadio avanzato

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