È troppo facile, e sbagliato, sostenere che siano solo progressisti e attivisti di sinistra a spingere per l’apertura delle frontiere e l’ingresso di migliaia di stranieri. Purtroppo la realtà mostra che esiste un intero sistema politico-economico interessato a mantenere in piedi il meccanismo mortifero dell’immigrazione di massa. E sono rappresentanti di questo sistema a vari livelli a tentare ogni volta di propagandare i benefici degli ingressi senza limite. Una delle scuse più utilizzate e più difficili da scrostare dalla mente degli italiani è che gli immigrati ci servano per mandare avanti la nostra economia. Lo ha ribadito l’Osservatorio generale sul lavoro del Veneto, in un report che il Corriere della Sera ha ripreso con grande soddisfazione. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - E c’è chi fa il tifo per riempirci di immigrati

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