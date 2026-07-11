Dybala-Roma oggi la firma che chiude il cerchio | contratto annuale da quasi 3 milioni

Oggi un calciatore firma un contratto di un anno con la squadra di appartenenza, con uno stipendio netto di circa 3 milioni di euro più bonus. La firma conclude le trattative sul suo futuro e non prevede opzioni per rinnovi successivi. La notizia è stata riportata dal Corriere dello Sport.

Oggi Paulo Dybala mette la firma che chiude, almeno per un’altra stagione, ogni discussione sul proprio futuro. L’argentino sottoscriverà con la Roma un contratto di un anno secco, senza opzioni per un’eventuale stagione successiva, con uno stipendio netto vicino ai 3 milioni di euro più bonus, come racconta il Corriere dello Sport. Una durata inferiore rispetto a quella che il giocatore aveva inizialmente immaginato per sé, ma compensata da un adeguamento economico che ha soddisfatto entrambe le parti, chiudendo così ogni margine di discussione e rimandando tutto al campo. Un legame nato al Colosseo Quadrato nel 2022. Quello che si rinnova oggi non è un semplice rapporto professionale tra un campione e il proprio club. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Dybala-Roma, Massara chiarisce il discorso rinnovo: L'infortunio non cambia nulla

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