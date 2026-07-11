Dybala rinuncia a un terzo dello stipendio pur di restare | un gesto che nel calcio moderno non si vede quasi più

Paulo Dybala ha deciso di rinunciare a circa un terzo del suo stipendio per rimanere nel club. La decisione è stata presa in modo volontario, senza pressioni esterne, e mira a ridurre i costi della squadra. La sua scelta è stata comunicata ai dirigenti e confermata da fonti vicine all’entourage. Nessun dettaglio è stato reso pubblico sulle cifre esatte o sulle tempistiche dell’accordo.

Nel calcio, di solito, funziona al contrario: si chiede un aumento, non ci si taglia lo stipendio di propria iniziativa. Paulo Dybala, invece, ha fatto esattamente il percorso opposto pur di restare alla Roma, riducendosi volontariamente l’ingaggio di circa un terzo rispetto a quanto guadagnava fino a poco tempo fa, secondo la lettura del Corriere dello Sport. Un gesto che, comunque lo si voglia interpretare, resta fuori dagli schemi abituali di una professione dove il denaro pesa quanto il campo, se non di più. Sacrificio vero o falso problema?. C’è chi potrebbe obiettare che, con le cifre percepite finora dall’argentino, parlare di vero sacrificio economico suoni quasi fuori luogo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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