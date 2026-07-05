Dybala dimezza lo stipendio pur di restare alla Roma | la firma è a un passo

Paulo Dybala ha accettato di ridurre il proprio stipendio per rimanere alla Roma. L’attaccante argentino ha deciso di dimezzare la cifra netta percepita nell’ultima stagione, che era di 8 milioni più bonus. La firma del nuovo contratto è prossima. La decisione è stata presa per prolungare il suo legame con il club, iniziato nel luglio 2022.

C’è un dettaglio che racconta più di ogni altro la volontà di Paulo Dybala di restare a Roma: l’attaccante argentino ha accettato di guadagnare sensibilmente meno rispetto agli 8 milioni netti più bonus incassati nell’ultima stagione, pur di prolungare un legame nato il 20 luglio 2022. Secondo quanto ricostruito da Il Tempo (firma di F. Biafora), la Joya e il club giallorosso sono ormai a un passo dal secondo capitolo di un rapporto che sta per superare il primo ciclo quadriennale, con la firma attesa già nei primissimi giorni della prossima settimana. Una trattativa nata su impulso di Gasperini. Il dossier era stato aperto da Ryan Friedkin a metà maggio, ma non per caso: dietro la spinta decisiva c’è Gian Piero Gasperini, che ha chiesto esplicitamente alla proprietà di blindare l’argentino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mercato Roma: la Juve contatta Dybala, Pellegrini pronto a tagliarsi lo stipendio

Leggi anche: Dybala resta alla Roma: questa settimana la firma, quinta stagione in giallorosso

Rinnovo Dybala: si va verso un biennale a 3 milioni più bonusPaulo Dybala dovrebbe firmare un contratto biennale da 3 milioni più bonus con la Roma. Nelle prossime ore si attende l'ufficialità. siamolaroma.it

Pellegrini e Dybala possono rinnovare con la Roma: lo stipendio, i bonus a rendimento e i retroscena delle trattativeC ’era una volta una fascia. Non una qualunque, ma quella lasciata in eredità da Totti e De Rossi. Una fascia diventata macigno, simbolo e forse anche fardello emotivo troppo grande per chiunque abbia ... corrieredellosport.it