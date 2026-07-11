Un nuovo progetto di trekking coinvolge i giovani, con l’obiettivo di promuovere l’etica, il rispetto del territorio e l’aggregazione. Il fondatore spiega che l’iniziativa mira a portare le persone in montagna, favorendo incontri autentici e l’esplorazione di nuovi ambienti. L’attività si concentra sulla scoperta di territori e sulla creazione di connessioni tra partecipanti, trasformando il tempo libero in un’esperienza di crescita personale. Nessun dettaglio sui costi o sulle modalità di partecipazione.

Scoprire nuovi territori, creare connessioni autentiche, trasformando il tempo libero in un'occasione di arricchimento personale. È questo lo spirito che caratterizza Dupassi, progetto nato da un'idea di Lorenzo Stradaioli, che nel 2025 decide di trasformare la sua passione per l'escursionismo in una community rivolta a tutti quei giovani amanti di questa attività di età compresa tra i 20 e i 40 anni. In poco tempo, Lorenzo riesce a creare una squadra composta da alcuni tra i suoi amici più stretti, a cui poi si aggiungono altre figure professionali, che lo aiutano a dare forma al progetto e a superare le difficoltà iniziali.... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - «Dupassi», il trekking che unisce i giovani. Lorenzo Stradaioli, il fondatore: «Portiamo le persone in montagna puntando su etica, territorio e aggregazione»

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