Le vendite di scooter elettrici in Italia sono aumentate significativamente nel 2026, grazie agli incentivi statali. I modelli a due ruote tradizionali mantengono comunque un buon ritmo di vendita, contribuendo a un mercato complessivamente in espansione. Le differenze tra i segmenti sono evidenti: mentre gli elettrici crescono rapidamente, i motori a combustione continuano a mantenere una quota importante.

Il mercato italiano delle moto e degli scooter continua a crescere anche nel 2026, mostrando una solidità notevole ma con dinamiche interne differenti tra i vari segmenti. A trainare le immatricolazioni sono ancora una volta gli scooter, sempre più richiesti per gli spostamenti quotidiani e la mobilità urbana. I dati del primo semestre confermano la buona salute del settore con 228.181 veicoli immatricolati, pari a un incremento del 13,29% rispetto allo stesso periodo del 2025. Si tratta di un risultato eccellente, soprattutto se contestualizzato in un quadro economico generale ancora caratterizzato da una diffusa prudenza nei consumi. Entrando nel dettaglio dei singoli segmenti, gli scooter si confermano l’autentico motore del mercato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Due ruote, mercato a gonfie vele. Gli scooter spingono le vendite. Vola l’elettrico con gli incentivi

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