ROMA – Ci sono violenze che non fanno rumore: si insinuano nei gesti quotidiani, nelle parole mancate, nelle aspettative non dette. È da qui che parte “Dove nascono i silenzi”, il nuovo romanzo della giornalista e scrittrice Claudia Conte, che sarà presentato martedì 14 luglio alle ore 19 al Circolo Canottieri Lazio di Roma. Edito da Lov con prefazione di Maurizio Belpietro e realizzato con l’Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile, il libro intreccia la storia di una famiglia apparentemente normale con una riflessione su bullismo, disagio giovanile ed educazione emotiva. Ad aprire l’incontro i saluti di Luciano Crea, vice presidente del Circolo Canottieri Lazio; modera Antonio Rapisarda, direttore del Secolo d’Italia, con letture dell’attore Danilo Brugia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - “Dove nascono i silenzi”: Claudia Conte presenta a Roma il nuovo romanzo. Sul palco anche Marta Di Meo, la psicoterapeuta che cura il mutismo selettivo

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