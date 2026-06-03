Disponibile da venerdì 22 maggio, “ Croccante ” è il nuovo album di Brusco, che l’artista presenterà dal vivo sabato 6 giugno sul palco di Testaccio Estate. Un lavoro maturo e coinvolgente, che fonde le inconfondibili sonorità reggae -da sempre cifra stilistica di Brusco- con una sensibilità profondamente i taliana e cantautorale. Con “Croccante”, l’artista accompagna il pubblico in un viaggio musicale autentico, specchio della sua crescita personale e artistica. In un momento storico segnato da incertezze e cambiamenti, Brusco sceglie di rispondere attraverso musica, introspezione ed energia positiva, mantenendo uno sguardo luminoso sulla realtà. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Brusco presenta il nuovo album “Croccante” sul palco di Testaccio Estate

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Brusco, Inna Cantina - Anima (Official Video)

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