Brusco presenta il nuovo album Croccante sul palco di Testaccio Estate
Brusco ha annunciato il rilascio del suo nuovo album, intitolato “Croccante”, disponibile dal 22 maggio. L’artista terrà una performance dal vivo il 6 giugno nel quartiere di Testaccio. La data segna l’unica esibizione promozionale del disco prevista in questa fase.
Disponibile da venerdì 22 maggio, “ Croccante ” è il nuovo album di Brusco, che l’artista presenterà dal vivo sabato 6 giugno sul palco di Testaccio Estate. Un lavoro maturo e coinvolgente, che fonde le inconfondibili sonorità reggae -da sempre cifra stilistica di Brusco- con una sensibilità profondamente i taliana e cantautorale. Con “Croccante”, l’artista accompagna il pubblico in un viaggio musicale autentico, specchio della sua crescita personale e artistica. In un momento storico segnato da incertezze e cambiamenti, Brusco sceglie di rispondere attraverso musica, introspezione ed energia positiva, mantenendo uno sguardo luminoso sulla realtà. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Brusco, Inna Cantina - Anima (Official Video)
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