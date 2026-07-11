Dottoressa presa a pugni al Pronto soccorso | aggredita da un 26enne è finita in ospedale in Veneto

Da gazzettadelsud.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una dottoressa del Pronto soccorso di Conegliano è stata colpita con pugni da un uomo di 26 anni con problemi psichiatrici e dipendenze. L'aggressore si è scagliato contro di lei nel tardo pomeriggio di ieri senza un motivo apparente. La professionista è finita in ospedale a seguito dell'aggressione. La polizia ha avviato le indagini sull'episodio.

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Una dottoressa in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale di Conegliano (Treviso) è stata aggredita a pugni da un 26enne con problemi psichiatrici e dipendenze, che si è scagliato contro di lei senza apparente motivo nel tardo pomeriggio di ieri. Lo scrivono la Tribuna di Treviso e il Gazzettino. La professionista, soccorsa da un collega che ha allontanato l’aggressore, se la caverà con dieci giorni di prognosi. L’uomo è stato ricoverato in Psichiatria al Cà Foncello di Treviso. La condanna dell'Ulss «Non possiamo tollerare che chi dedica la propria vita e le proprie competenze alla cura degli altri diventi bersaglio di violenze», ha dichiarato il direttore generale dell’Ulss 2 Marca trevigiana Giancarlo Bizzarri. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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