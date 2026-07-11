Dopo il matrimonio lampo finito in otto mesi Alessandra Mastronardi ritrova l’amore ecco chi è il suo nuovo fidanzato

Notizia in breve

Durante una vacanza in Sicilia, l’attrice è stata fotografata con il suo nuovo compagno. Dopo un matrimonio durato otto mesi, ha deciso di aprire un nuovo capitolo sentimentale. La donna, nota per il ruolo in una serie televisiva italiana e con una carriera internazionale, è apparsa felice in compagnia di questa persona. Le immagini sono state scattate durante l’estate 2026.