Dopo il matrimonio lampo finito in otto mesi Alessandra Mastronardi ritrova l’amore ecco chi è il suo nuovo fidanzato

Da screenworld.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una vacanza in Sicilia, l’attrice è stata fotografata con il suo nuovo compagno. Dopo un matrimonio durato otto mesi, ha deciso di aprire un nuovo capitolo sentimentale. La donna, nota per il ruolo in una serie televisiva italiana e con una carriera internazionale, è apparsa felice in compagnia di questa persona. Le immagini sono state scattate durante l’estate 2026.

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L’estate 2026 segna un nuovo capitolo nella vita sentimentale di Alessandra Mastronardi. L’attrice, volto indimenticabile de I Cesaroni e protagonista di una carriera internazionale che l’ha portata da Hollywood a Londra, è stata immortalata per la prima volta insieme al suo nuovo compagno durante una vacanza in Sicilia. Le immagini esclusive pubblicate dal settimanale Diva e Donna mostrano la coppia rilassata e complice mentre passeggia abbracciata lungo uno stabilimento balneare di Taormina, confermando definitivamente i rumors che circolavano da mesi negli ambienti del gossip italiano. Accanto alla Mastronardi c’è Alessandro Pirounis, giovane imprenditore italo-greco attivo nel settore della moda maschile. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Alessandra Mastronardi, le foto con Alessandro Pirounis dopo il matrimonio lampo finito in otto mesi

Video Alessandra Mastronardi, le foto con Alessandro Pirounis dopo il matrimonio lampo finito in otto mesi

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