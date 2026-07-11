Don Cosimo Schena, sacerdote e psicologo, ha raggiunto 20.000 iscritti sulla sua app «Custodi della luce», secondo quanto riferito. L’applicazione consente di accedere a contenuti religiosi e spirituali attraverso dispositivi mobili. La piattaforma digitale rappresenta un modo per diffondere pratiche e messaggi religiosi in forma accessibile e moderna. La crescita degli utenti si è verificata nel corso di un periodo non specificato. La presenza online di Schena si inserisce nel tentativo di coinvolgere un pubblico più giovane e tecnologicamente attivo.

La spiritualità passa anche dallo smartphone. È questa la scommessa di don Cosimo Schena, sacerdote e psicologo brindisino, tra i più amati d'Italia che nelle scorse settimane ha lanciato "Custodi della Luce", un'applicazione pensata per accompagnare le persone nella preghiera e nella riflessione quotidiana, coniugando fede, ascolto e benessere interiore.Il progetto sta riscuotendo un notevole interesse. A poche settimane dal lancio, l'app ha già raggiunto circa 20mila iscritti, mentre gli utenti hanno inviato oltre 120mila preghiere, segno di una partecipazione che va ben oltre la semplice curiosità iniziale. Tra i... 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Don Cosimo Schena, tra i sacerdoti più amati d'Italia, conquista il digitale: 20mila iscritti alla sua app «Custodi della luce»

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Don Cosimo Schena sempre più social con l’app Custodi della luce: Un aiuto chi vuole conoscere DioIl sacerdote brindisino ha raggiunto 20mila iscritti in un mese. L’applicazione non offre solo contenuti religiosi: Metto a disposizione la mia esperienza non solo di prete ma anche di psicologo aiut ... msn.com

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