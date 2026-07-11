domina e nannucci le stelle sono in vasca

A Monaco di Baviera si stanno svolgendo gli europei juniores di nuoto. Durante le gare, due nuotatori italiani sono saliti sul podio, contribuendo ai successi complessivi della squadra nazionale. Le competizioni sono ancora in corso e le prestazioni degli atleti italiani continuano a essere monitorate. Non sono stati segnalati incidenti o problemi particolari durante le gare. La manifestazione prosegue con le gare previste nei prossimi giorni.

A Monaco di Baviera sono in corso gli europei "juniores" di nuoto. E se l’Italia è già salita più volte sul podio, il merito è anche di due nuotatrici di Prato che ormai da diverse stagioni stanno confermandosi tra le giovani più promettenti del panorama nazionale: si tratta di Lucrezia Domina e Bianca Nannucci, che potrebbero peraltro incrementare ulteriormente il loro palmares. Intanto, nei giorni scorsi è arrivato il successo più prestigioso: Lucrezia e Bianca, insieme alle compagne di Nazionale Alessandra Mao ed Alice Guarnieri, sono salite sul gradino più alto del podio nella staffetta 4X200 stile, conquistando la medaglia d’oro e mettendosi alle spalle le rivali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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