Dodici nuove botteghe nell’Albo d’oro regionale | Lavorano da 40 anni

Notizia in breve

Dodici botteghe storiche sono state inserite nell’Albo d’oro regionale. Sono attive da circa 40 anni e rappresentano il sistema dell’economia di prossimità nell’Adda-Martesana. L’iscrizione è avvenuta con un riconoscimento ufficiale della Regione, che ha aggiornato l’albo con 466 nuove nomine in tutta la Lombardia, di cui 64 nell’hinterland.