Dodici nuove botteghe nell’Albo d’oro regionale | Lavorano da 40 anni
Dodici botteghe storiche sono state inserite nell’Albo d’oro regionale. Sono attive da circa 40 anni e rappresentano il sistema dell’economia di prossimità nell’Adda-Martesana. L’iscrizione è avvenuta con un riconoscimento ufficiale della Regione, che ha aggiornato l’albo con 466 nuove nomine in tutta la Lombardia, di cui 64 nell’hinterland.
Ci sono dodici nuove botteghe storiche che da adesso cambiano ufficialmente volto all’economia di prossimità dell’ Adda-Martesana. Entrano a far parte dell’Albo d’oro della Regione, un riconoscimento arrivato insieme a un maxi-pacchetto di 466 nuove nomine in tutta la Lombardia, di cui 64 nel solo hinterland. Non sono semplici negozi, ma pezzi di città che da oltre quarant’anni resistono alle crisi, ai cambi di consumo e alla grande distribuzione, trasformandosi in veri punti di riferimento per le loro comunità. In cima a questo elenco della tradizione spiccano pilastri del commercio locale come l’Abbigliamento Piero Mazza (aperto dal 1963)... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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