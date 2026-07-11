Il 23 dicembre 2021, durante l’emergenza Covid, è stato annunciato il progetto Bind, il Distretto dell’Innovazione. Le aziende locali si aspettano che possa diventare un centro per ripensare prodotti e processi. Il progetto mira a favorire lo sviluppo tecnologico e l’innovazione nel territorio. Finora, non sono stati comunicati dettagli sullo stato di avanzamento o sui risultati raggiunti. Il progetto è stato presentato come un’opportunità per rilanciare l’economia locale.

Era il 23 dicembre del 2021 quando - stavamo vivendo l’ultimo colpo di coda dell’emergenza Covid - per la prima volta i bresciani sentirono parlare del progetto Bind - Brescia Innovation District. All’epoca il nome era un altro - Cittadella dell’Innovazione - ma la sostanza era la stessa. Quella mattina, in un Auditorium Santa Giulia gremito di imprenditori e di rappresentanti delle istituzioni, Csmt e InnexHub, vale a dire le due anime dell’innovazione e del trasferimento tecnologico locale, posero la prima pietra di un percorso che, cinque anni dopo, ha portato alla costituzione della Fondazione Bind e all’individuazione dei suoi organismi di governance e di controllo. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Distretto dell'Innovazione, le aspettative delle imprese per un luogo dove ripensare i prodotti e i processi

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Preparing Students for Their Future: David Moyer on Innovation, PLCs, and Leading Through Change

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