Fiera dell' oro | 130 le imprese aretine presenti Confartigianato | Il distretto risponde ma le incognite restano

Arezzo si prepara a partecipare a OroArezzo 2026 con 130 imprese, un numero elevato rispetto alle sfide recenti nel settore. Le problematiche legate alle tensioni geopolitiche, ai dazi e ai costi elevati delle materie prime hanno influito sulla partecipazione. Nonostante le difficoltà, il distretto orafo si presenta ancora presente alla manifestazione, anche se le incognite restano.

Saranno 130 gli espositori aretini che prenderanno parte a OroArezzo 2026. Una cifra per nulla scontata viste le importanti criticità che il settore sta riscontrando a causa delle tensioni geopolitiche, dazi, prezzi della materia prima alle stelle e, inevitabili, pesanti ripercussioni sulle.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Notizie correlate

Confartigianato, le ripercussioni del conflitto in Medio Oriente. Confartigianato: Toscana regione più esposta per il distretto orafo aretinoArezzo, 4 marzo 2026 – Il prolungarsi dell’escalation militare in Medio Oriente e il blocco dello stretto di Hormuz, sta producendo ripercussioni...

Crocieristi stranieri, regali e prezzo dell'oro: ecco le sfide presenti e future delle gioiellerie ravennatiIn tempo di crisi si può puntare su ciò che, nel tempo, non perde valore ma anzi ne acquista.

Contenuti e approfondimenti

Oro, fiera sulla trincea della crisi. Calano gli affari, sale il prezzo: il caso approda alla CameraGrandi speranze sulla reazione dei buyers tra i padiglioni dell’evento al Palaffari. Crescono le aziende in cassa integrazione, si aprono i mesi decivisi per il comparto ... lanazione.it

Duecento imprese aretine a Vicenza. La fiera dell’oro banco di prova dopo lo shock dei dazi doganaliDal 5 al 9 settembre si svolgerà nel quartiere fieristico la mostra internazionale dell’oreficeria e gioielleria . Oltre 100 le aziende di Confartigianato Orafi presenti. Le aspettative del settore ... lanazione.it